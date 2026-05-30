En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 29 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6319 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de mayo

1° 6319 11° 9644 2° 1026 12° 8639 3° 3731 13° 7163 4° 0554 14° 6249 5° 6645 15° 1062 6° 2783 16° 3286 7° 4964 17° 5901 8° 6791 18° 1047 9° 8191 19° 9221 10° 5606 20° 1574

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado simboliza emociones profundas e intuición. Indica oportunidades que emergen del inconsciente, fertilidad, creatividad y abundancia y te invita a fluir y a escuchar lo que sientes.

Los detalles cambian el sentido: pescado fresco o en agua clara augura prosperidad y claridad; muerto o en agua turbia advierte bloqueos. Comerlo sugiere aprendizaje espiritual; que te muerda, emociones reprimidas que piden atención.