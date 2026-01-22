En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este jueves, 22 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3223 (Cocinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 22 de enero

1° 3223 11° 0761 2° 8452 12° 3885 3° 2098 13° 2412 4° 8984 14° 0895 5° 9635 15° 2085 6° 9633 16° 5716 7° 7948 17° 0962 8° 5468 18° 8372 9° 0696 19° 1058 10° 5741 20° 2564

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y que es momento de nutrir tus proyectos con dedicación y pasión.

Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de cuidar de ti mismo y de los demás. Puede ser un llamado a prestar atención a tus relaciones y a la importancia de compartir momentos significativos con quienes te rodean.