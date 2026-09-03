El Ejército Argentino recordó cuáles son los requisitos y condiciones que deben cumplir los jóvenes interesados en incorporarse a las Fuerzas Armadas a través del Servicio Militar Voluntario.

La convocatoria está destinada a quienes reúnan las condiciones establecidas para el ingreso y superen las distintas instancias de selección y admisión previstas por la institución.

De esta manera, quienes busquen ingresar deberán cumplir con una serie de requisitos antes de avanzar en el proceso de incorporación y quedar habilitados para integrar sus filas.

Servicio Militar Voluntario: cuáles son los requisitos para incorporarse a las Fuerzas Armadas

La normativa vigente establece una serie de requisitos y condiciones para quienes quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas a través del Servicio Militar Voluntario.

Uno de los puntos contemplados por el régimen es que no se exige haber completado los estudios secundarios para ingresar. Los postulantes deben acreditar como mínimo la finalización de la educación primaria y, una vez incorporados, cuentan con mecanismos para continuar y completar su formación educativa.

Entre las condiciones generales previstas para los postulantes se encuentran:

Ser ciudadano argentino , nativo, por opción o naturalizado.

Cumplir con la edad requerida para la incorporación.

Tener aprobada la educación primaria .

Aprobar el correspondiente examen psicofísico .

Cumplir con los requisitos administrativos y de antecedentes exigidos.

Superar el Curso de Admisión y las distintas instancias de evaluación establecidas durante el proceso de selección.

Además, cada una de las Fuerzas Armadas puede establecer procedimientos y condiciones específicas para sus convocatorias, de acuerdo con las necesidades de incorporación y las disposiciones vigentes.

Jóvenes de hasta 28 años: cuál es el límite de permanencia

La edad también constituye una condición relevante dentro del régimen del Servicio Militar Voluntario. Sin embargo, es necesario diferenciar entre la edad requerida para ingresar y el límite establecido para permanecer como Soldado Voluntario.

La normativa vigente establece que el compromiso de servicio no puede renovarse cuando el Soldado Voluntario cumple 28 años. En ese caso, la baja debe producirse durante el último mes del año calendario correspondiente.

El régimen contempla un compromiso inicial de servicio de hasta dos años. Al finalizar ese período, quienes quieran continuar y cumplan las condiciones previstas pueden acceder al alta efectiva y renovar su compromiso. De manera excepcional, se pueden autorizar hasta dos renovaciones adicionales de dos años cada una, bajo las condiciones establecidas por la reglamentación.

Por lo tanto, los 28 años constituyen el límite de permanencia dentro del régimen de Tropa de Voluntarios, y no deben confundirse con la edad máxima establecida para una persona que busca ingresar por primera vez. Las condiciones de incorporación pueden variar según la Fuerza y la convocatoria correspondiente.

Cómo es el ingreso al Servicio Militar Voluntario

El ingreso al Servicio Militar Voluntario requiere atravesar un proceso de selección y admisión. La inscripción constituye el primer paso, pero los postulantes deben cumplir con los requisitos establecidos y superar las distintas instancias previstas por la Fuerza a la que buscan incorporarse.

El proceso incluye la presentación de la documentación requerida, los controles y evaluaciones correspondientes y el examen psicofísico, además de las instancias de formación y evaluación previstas por la reglamentación.

Dentro de este proceso se encuentra el Curso de Admisión, cuya duración puede ser de entre 10 y 12 semanas, de acuerdo con las disposiciones y necesidades de cada Fuerza.

Quienes completen las etapas correspondientes y sean seleccionados podrán ser incorporados como Soldados Voluntarios, de acuerdo con las vacantes y las condiciones establecidas para cada convocatoria.