Ya está confirmado por las Fuerzas Armadas: inicia el servicio militar para los nacidos en 2008, será por un año y percibirán un salario mínimo. (Fuente: EFE).

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El Ejército Nacional de Colombia abrirá en octubre el proceso de incorporación del cuarto contingente de 2026, dirigido a jóvenes de todo el país que cumplan con los requisitos establecidos. La convocatoria contemplara miles de lugares y ofrecerá una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo.

El proceso comenzará el 1° de octubre y se desarrollará durante todo el mes, por lo que los interesados tendrán hasta el 31 para acercarse a las zonas y distritos militares. La Fuerza prevé incorporar miles de hombres y mujeres.

La convocatoria estará dirigida a colombianos mayores de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24. En el caso de los hombres, la legislación establece la obligación de definir su situación militar, mientras que las mujeres pueden prestar el servicio de manera voluntaria.

¿Quiénes deben cumplir servicio militar en Colombia en 2026?

En Colombia, el servicio militar es un requerimiento para los hombres entre los 18 y 24 años. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos están obligados a comparecer ante las autoridades competentes a fin de esclarecer su situación militar, un procedimiento que establece si deben enlistarse en el servicio o si poseen alguna de las exenciones estipuladas por la ley.

Las mujeres, por otro lado, no están sujetas a la obligación de cumplir con este servicio; no obstante, tienen la posibilidad de realizarlo de forma voluntaria si aspiran a integrar las fuerzas militares o contribuir en programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este proceso se llevan a cabo de manera regular y están dirigidas a jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento.

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¿Cuánto dura el servicio militar en 2026?

La duración del servicio militar se encuentra supeditada al perfil del conscripto. Por lo general, los individuos que han culminado la educación secundaria llevan a cabo un servicio de 12 meses, mientras que aquellos que no cuentan con el título de bachiller pueden ampliar su período hasta 18 meses.

Durante este lapso, los soldados desarrollan funciones de apoyo a las Fuerzas Armadas, lo que conlleva la realización de tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diferentes regiones del país.

Inicia el servicio militar obligatorio para los nacidos en 2008, será por un año y percibirán un salario mínimo.

Servicio militar: cuánto paga el gobierno en 2026

En los años recientes, el Estado colombiano ha incrementado los incentivos económicos dirigidos a aquellos que cumplen con esta responsabilidad. Los jóvenes que llevan a cabo el servicio obtienen una bonificación mensual que actualmente equivale a un salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante la totalidad del periodo de servicio.

Al concluir su servicio, los soldados reciben también un pago adicional por licenciamiento y apoyo para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios buscan reconocer el tiempo destinado a la defensa del país y mejorar las condiciones para aquellos que se incorporan a las fuerzas militares.

Servicio militar 2026: quiénes quedan exentos

La legislación colombiana establece diversas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos ser exonerados del servicio militar. Dentro de estas disposiciones se incluyen personas que presentan condiciones médicas o discapacidades físicas que les impiden cumplir con los requisitos del servicio.

De igual manera, los hombres que están casados o son padres también pueden estar exentos, al igual que aquellos que proporcionan sustento a sus padres o hermanos. Adicionalmente, se consideran a miembros de comunidades indígenas que residen en sus territorios, así como a religiosos pertenecientes a instituciones reconocidas. En numerosos casos, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin obligación de llevar a cabo el servicio.