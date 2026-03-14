Desde este lunes 16 de marzo, viajar en colectivo dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) va a ser más caro. Según lo establecido por la Secretaría de Transporte, las tarifas de las 104 líneas nacionales sufrirán un aumento del 7,6%, completando así la última etapa del esquema de actualización tarifaria comenzado en febrero. Con esta suba, el boleto mínimo pasará de $650 a $700, una modificación que impactará directamente en millones de pasajeros que utilizan el transporte público todos los días. El nuevo cuadro tarifario forma parte de un ajuste acumulado del 41,46% aplicado entre febrero y marzo. La primera etapa se había implementado el pasado 18 de febrero, cuando el boleto mínimo subió a $650 tras un incremento del 31,35%. Ahora, con el segundo tramo aplicado este lunes, el sistema tarifario queda completamente actualizado según los parámetros definidos por Transporte, que continuará aplicando ajustes mensuales basados en la inflación y el boleto mínimo subirá a $700. A partir de este lunes, la tarifa se segmentará de la siguiente manera en las líneas nacionales del AMBA: Estas tarifas aplican exclusivamente a las líneas de jurisdicción nacional que conectan Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense. El aumento del 7,6% no es aislado: responde a un esquema de actualización tarifaria mensual que rige desde el año pasado, basado en la inflación y con un adicional del 2% para sostener los ingresos de las empresas y reducir progresivamente los subsidios. El próximo ajuste está previsto para el 1° de abril, cuando se aplicará una nueva revisión automática. Entre las líneas alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario figuran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195. En resumen, el nuevo cuadro tarifario marca otro golpe al bolsillo en un contexto de inflación constante, pero también forma parte de un proceso sostenido de adecuación y ordenamiento del sistema de transporte metropolitano.