Desde el 22 de junio, los pasajeros del servicio de larga distancia que conecta Retiro con Junín podrán volver a bajarse en una localidad famosa por sus restaurantes de campo.

Se trata de Cortines, en el partido de Luján, que recuperará su parada después de un tiempo afuera del recorrido. La noticia entusiasma tanto a quienes disfrutan de las excursiones de un día como a los propios vecinos, que recuperan una vía de conexión directa con otros puntos de la provincia.

Cómo es Cortines, el pueblo que recupera el tren

Cortines tiene poco más de 1300 habitantes y está ubicado a unos 80 kilómetros de la Capital Federal. Es uno de los destinos elegidos por quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado por unas horas: su identidad de pueblo de campo, con construcciones antiguas y abundantes espacios verdes, lo convirtió en un clásico de las salidas de fin de semana.

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, en base al nuevo cronograma de Trenes Argentinos, la estación de Cortines reaparecerá entre las paradas oficiales del servicio a partir del 22 de junio , cuando se actualicen los horarios de todo el recorrido.

Además de Cortines, el tren también detiene su marcha en localidades como Manzanares, Dr. Cabred, Mercedes, Chacabuco y Junín.

La gastronomía, motor del turismo local

Una parte importante del atractivo de Cortines pasa por su oferta gastronómica. Cada fin de semana, el pueblo recibe visitantes de distintos rincones de la provincia que llegan especialmente para almorzar en alguno de sus restaurantes de campo, donde se mezclan la cocina tradicional, el clima familiar y la calma característica de los pueblos chicos.

Dentro de ese circuito gastronómico, Don Obaika se ganó un lugar destacado: es uno de los restaurantes más elegidos por quienes buscan un almuerzo abundante, con picadas, empanadas, pastas caseras, carnes y postres en su carta, pensado tanto para familias como para grupos de amigos.

Otro de los puntos imperdibles es el boulevard arbolado que atraviesa el centro del pueblo, considerado su corazón. Ahí se concentran varias de las edificaciones más antiguas de Cortines, un escenario habitual para caminatas y fotos .

Los fines de semana, no es extraño cruzarse con motociclistas y grupos de viajeros que usan el pueblo como punto de encuentro.

Cuánto cuesta viajar en tren hasta Cortines

Las tarifas vigentes desde junio de 2026 muestran que el pasaje entre Retiro y Cortines tiene valores que arrancan en torno a los $4900 en tarifa T2 y alcanzan aproximadamente $6300 en tarifa T1, según el día elegido para viajar.

Además, los jubilados cuentan con un descuento del 40%, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo presentando la documentación correspondiente.