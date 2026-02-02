Orgullo nacional: el pueblo de Buenos Aires con esencia italiana que muy pocos conocen y es un verdadero encanto

A pocos minutos del centro porteño existe un rincón que sorprende a quienes buscan una salida distinta sin alejarse demasiado de la ciudad.
Calles adoquinadas, fachadas antiguas y una torre que parece salida del medioevo forman parte de un complejo que recrea la estética de los pueblos italianos del norte.
El lugar se conoce como La Toscana, o Torrepueblo, y ya es uno de los puntos más visitados por quienes buscan una experiencia diferente.
Este desarrollo de ocho hectáreas combina arquitectura temática, vida cultural y una fuerte propuesta gastronómica. Además, es gratuito, tiene estacionamiento sin cargo y ofrece actividades para todas las edades durante el año, algo que lo vuelve ideal para familias, parejas o grupos de amigos.
Qué ofrece Torrepueblo, el “pueblito” europeo en medio de Buenos Aire
Recorrer el predio es el primer atractivo. Sus calles empedradas, balcones floridos y detalles en piedra generan una ambientación que imita a un pueblo europeo.
Cada sector invita a sacar fotos, caminar despacio y descubrir rincones pensados para recrear la estética medieval italiana.
Gastronomía con sello italiano
El complejo reúne restaurantes, pizzerías, casas de pastas y propuestas gourmet que se suman a parrillas y bares. La variedad permite desde un almuerzo rápido hasta una salida más elegante por la noche.
Shows en vivo y actividades culturales
Durante los fines de semana, la Plaza Toscana de Torrepueblo funciona como escenario de bandas tributo, artistas locales y espectáculos para chicos. Es uno de los puntos más convocantes y suma ambiente de feria europea, sobre todo en primavera y verano.
El complejo también cuenta con departamentos equipados que se alquilan por día. Quienes eligen hospedarse pueden acceder a spa, gimnasio y sala de juegos, ideal para una escapada de descanso sin salir del Gran Buenos Aires.
¿Dónde queda Torrepueblo?
Esta pequeña imitación de ciudad toscana está ubicada en Libertad 50, en Benavídez, dentro del partido de Tigre. El entorno mezcla tranquilidad, áreas verdes y fácil acceso, algo que explica su crecimiento como destino de fin de semana.
Su ubicación también permite sumar otros paseos cercanos, como:
- Temaikén (a solo 10 minutos)
- El centro comercial y cultural de Ingeniero Maschwitz
- El Delta del Tigre
Esto convierte la salida en un plan completo que se adapta a distintos gustos y edades.
¿Cómo llegar a Torrepueblo desde CABA y GBA?
En auto
- Tomar Panamericana, Ramal Escobar.
- Salir en el km 40,5 hacia Benavídez.
- Seguir los carteles que indican el acceso al complejo.
En tren
- Línea Mitre, ramal Villa Ballester – Zárate.
- Bajar en Benavídez o Ingeniero Maschwitz.
- Desde allí, un remis deja en pocos minutos en el predio.
En colectivo
Líneas que pasan por la Colectora Oeste del Ramal Escobar:
- 60
- 203
Son opciones prácticas y económicas para llegar sin auto.