A pocos minutos del centro porteño existe un rincón que sorprende a quienes buscan una salida distinta sin alejarse demasiado de la ciudad.

Calles adoquinadas, fachadas antiguas y una torre que parece salida del medioevo forman parte de un complejo que recrea la estética de los pueblos italianos del norte.

El lugar se conoce como La Toscana, o Torrepueblo, y ya es uno de los puntos más visitados por quienes buscan una experiencia diferente.

Este desarrollo de ocho hectáreas combina arquitectura temática, vida cultural y una fuerte propuesta gastronómica. Además, es gratuito, tiene estacionamiento sin cargo y ofrece actividades para todas las edades durante el año, algo que lo vuelve ideal para familias, parejas o grupos de amigos.

Qué ofrece Torrepueblo, el “pueblito” europeo en medio de Buenos Aire

Recorrer el predio es el primer atractivo. Sus calles empedradas, balcones floridos y detalles en piedra generan una ambientación que imita a un pueblo europeo.

Cada sector invita a sacar fotos, caminar despacio y descubrir rincones pensados para recrear la estética medieval italiana.

Gastronomía con sello italiano

El complejo reúne restaurantes, pizzerías, casas de pastas y propuestas gourmet que se suman a parrillas y bares. La variedad permite desde un almuerzo rápido hasta una salida más elegante por la noche.

Shows en vivo y actividades culturales

Durante los fines de semana, la Plaza Toscana de Torrepueblo funciona como escenario de bandas tributo, artistas locales y espectáculos para chicos. Es uno de los puntos más convocantes y suma ambiente de feria europea, sobre todo en primavera y verano.

El complejo también cuenta con departamentos equipados que se alquilan por día. Quienes eligen hospedarse pueden acceder a spa, gimnasio y sala de juegos, ideal para una escapada de descanso sin salir del Gran Buenos Aires.

Orgullo nacional: el pueblo de Buenos Aires con esencia italiana que muy pocos conocen y es un verdadero encanto

¿Dónde queda Torrepueblo?

Esta pequeña imitación de ciudad toscana está ubicada en Libertad 50, en Benavídez, dentro del partido de Tigre. El entorno mezcla tranquilidad, áreas verdes y fácil acceso, algo que explica su crecimiento como destino de fin de semana.

Su ubicación también permite sumar otros paseos cercanos, como:

Temaikén (a solo 10 minutos)

El centro comercial y cultural de Ingeniero Maschwitz

El Delta del Tigre

Esto convierte la salida en un plan completo que se adapta a distintos gustos y edades.

¿Cómo llegar a Torrepueblo desde CABA y GBA?

En auto

Tomar Panamericana, Ramal Escobar .

Salir en el km 40,5 hacia Benavídez.

Seguir los carteles que indican el acceso al complejo.

En tren

Línea Mitre, ramal Villa Ballester – Zárate .

Bajar en Benavídez o Ingeniero Maschwitz .

Desde allí, un remis deja en pocos minutos en el predio.

En colectivo

Líneas que pasan por la Colectora Oeste del Ramal Escobar:

60

203

Son opciones prácticas y económicas para llegar sin auto.