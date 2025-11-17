Los países europeos y algunas naciones de Norteamérica suelen liderar los rankings globales de calidad de vida, gracias a sus altos niveles de desarrollo, seguridad y servicios públicos.

Sin embargo, un nuevo informe de Numbeo sorprendió al incluir a un país de América Latina entre los que ofrecen las mejores condiciones para vivir, destacando por su estabilidad y bienestar general.

¿Cuál es el único país de América Latina que figura entre los países con la mejor calidad de vida?

El país que logró posicionarse en el ranking global es Uruguay, con un índice de 137,21 puntos, según el Índice de Calidad de Vida 2025 de Numbeo. Este puntaje lo coloca en el puesto 48, muy por encima de otros países de la región.

Uruguay se destaca por su entorno político estable, bajos niveles de criminalidad, sistema de salud accesible y buena calidad ambiental , factores que compensan un poder adquisitivo moderado frente a las potencias mundiales.

Ranking regional: los países con la mejor calidad de vida en América Latina

Según Numbeo, los países latinoamericanos mejor posicionados son:

Uruguay

Ecuador

Costa Rica

México

Panamá

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Perú

Venezuela

Ranking mundial: los 10 países con la mejor calidad de vida

A nivel global, el top 10 está dominado por Europa y Medio Oriente: