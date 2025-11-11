Cuando se habla de potencias mundiales, la mirada suele dirigirse hacia Europa, Asia o Norteamérica. Sin embargo, las proyecciones económicas para los próximos años revelan que América Latina tendrá representación en el ranking de las economías más grandes del mundo en 2026.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), solo un país de la región logrará posicionarse entre las diez economías más importantes del mundo, superando a potencias tradicionales como Italia y Canadá.

¿Cuál es el país de América Latina que será potencia mundial en 2026?

El país que alcanzará este logro será Brasil. Las proyecciones del FMI indican que la nación sudamericana ocupará el octavo lugar mundial en términos de Producto Interno Bruto (PIB), consolidándose como la única economía latinoamericana en el top 10.

Este crecimiento responde a reformas estructurales, inversiones estratégicas y políticas macroeconómicas sólidas, que fortalecieron sectores clave como energía, industria, tecnología y petróleo.

Entre 2025 y 2028, se espera que el PIB brasileño pase de u$s 2,3 a 2,8 billones, confirmando su posición como potencia regional y global.

Ranking de potencias mundiales en 2026

Según el FMI, las diez economías más grandes del mundo en 2026 serán: