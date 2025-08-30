Esta ciudad tiene el nivel de calidad de vida más alto de Sudamérica y supera a Montevideo

Cuando se contempla el nivel de calidad de vida se toman en cuenta diferentes aspectos y recientemente la plataforma Numbeo, la cual se encarga de recopilar datos a nivel mundial sobre estándares de vida, indicó cuál es aquella ciudad de Sudamérica que registra el índice más alto.

Esta es la ciudad con mejor calidad de vida en Sudamérica

Según los registros de Numbeo, la ciudad de América del Sur que tiene el nivel de calidad de vida más alto es Curitiba, ubicada en el sureste de Brasil, y esto se debe a diferentes factores que la convierten en una localidad perfecta para establecerse.

Curitiba se estableció como la mejor ciudad de Sudamérica en cuanto a nivel de vida por una serie de aspectos que la posicionaron en lo más alto del ranking y esto se debe a los siguientes ítems:

Índice climático: MUY ALTO

Índice de costo de vida: MUY BAJO

Índice de atención médica: ALTO

Índice de seguridad: BAJO

Índice de poder adquisitivo: BAJO

Índice de relación precio de la propiedad/ingresos: MUY ALTO

Índice de tiempo de viaje en tráfico: BAJO

Índice de contaminación: BAJO

Por su parte, estos parámetros se tomaron en cuenta a través de diferentes estudios y datos comparables con otras ciudades de América del Sur.

Por qué Curitiba es la ciudad con mejor calidad de vida

En tanto, se tomaron en cuenta otras variables como es el sistema de transporte público, la oferta laboral, los salarios, el índice de vivienda y las propuestas turísticas, gastronómicas y culturales que ofrece la capital del estado de Paraná.

Cómo es el ranking de ciudades con mejor calidad de vida en Sudamérica

A través de los registros de Numbeo, las ciudades con mejor calidad de vida de América del Sur quedaron establecidas sobre el siguiente esquema, en donde Curitiba obtuvo el primer puesto, mientras que Caracas (Venezuela) se ubicó en el último lugar. Buenos Aires, por su parte, se encuentra en la décima colocación:

Curitiba, Brasil: 141.4 puntos Campinas, Brasil: 137.8 puntos Florianópolis, Brasil: 134.1 puntos Brasilia, Brasil: 132.9 puntos Montevideo, Uruguay: 132.3 puntos Medellín, Colombia: 125.8 puntos Quito, Ecuador: 124.9 puntos Porto Alegre, Brasil: 120.1 puntos Belo Horizonte, Brasil: 119.2 puntos Buenos Aires, Argentina: 117.3 puntos Santiago de Chile, Chile: 110.0 puntos Recife, Brasil: 100.9 puntos San Pablo, Brasil: 94.0 puntos Bogotá, Colombia: 93.5 puntos Lima, Perú: 86.5 puntos Río de Janeiro, Brasil: 82.4 puntos Caracas, Venezuela: 81.0 puntos

Cuál es la ciudad más segura de América del Sur

Dentro del estudio, se informó cómo es el ranking de las ciudades más seguras de Sudamérica:

Florianópolis, Brasil: 53.5 puntos Medellín, Colombia: 46.7 puntos Montevideo, Uruguay: 43.7 puntos Brasilia, Brasil: 41.2 puntos Belo Horizonte, Brasil: 40.5 puntos Curitiba, Brasil: 39.2 puntos Buenos Aires, Argentina: 36.9 Quito, Ecuador: 36.6 puntos Santiago de Chile: 36.0 Campinas, Brasil: 34.0