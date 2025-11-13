Las ofertas de la Cyber Week no solo impulsaron el consumo digital, también marcaron una tendencia clara: cada vez más personas aprovechan los descuentos para organizar sus vacaciones con anticipación.

En ese contexto, la plataforma Skyscanner publicó un ranking con los destinos más accesibles para viajar en 2026. La lista se elaboró junto a la revista Time Out y destaca ciudades que ofrecen una buena relación entre precio y calidad.

El análisis se basó en datos de usuarios reales y comparó los precios de vuelos de ida y vuelta entre 2024 y 2025.

Las ciudades seleccionadas registraron caídas importantes en sus tarifas aéreas, lo que las convierte en opciones atractivas para quienes buscan viajar sin gastar de más.

Desde Skyscanner explicaron que los precios cambian todo el tiempo y que conviene estar atentos a las ofertas. “El momento justo lo es todo”, señalaron.

Los 10 destinos más baratos para viajar en 2026

1. Colonia, Alemania: los vuelos a esta ciudad bajaron un 44% en el último año. Colonia combina arquitectura gótica con una escena cultural moderna. En febrero se celebra el Carnaval, una fiesta que vale la pena vivir.

2. Goa, India: con una caída del 34% en los precios, Goa se posiciona como una opción ideal para quienes buscan playas, comida marina y un ambiente relajado. Es uno de los destinos más elegidos del sur asiático.

3. Kaunas, Lituania: los vuelos cuestan un 31% menos que en 2024. Esta ciudad ofrece arte callejero, arquitectura modernista y una escena creativa que sorprende. Es una joya del Báltico que todavía no está saturada de turistas.

4. Bergen, Noruega: rodeada de fiordos y paisajes naturales, Bergen es perfecta para quienes buscan tranquilidad y aire puro. Además, sus precios bajaron notablemente en los últimos meses.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

5. Madeira, Portugal: la isla portuguesa se destaca por su clima templado, rutas de senderismo y vistas al Atlántico. Es una alternativa a los destinos más tradicionales de Europa.

6. Santiago de Compostela, España: más allá del famoso Camino, esta ciudad gallega ofrece historia, gastronomía y cultura. Los vuelos se volvieron más accesibles y es una excelente opción para recorrer el norte de España.

7. Tiflis, Georgia: la capital georgiana mezcla tradición y modernidad. Sus precios competitivos y su oferta cultural la convierten en un destino emergente en Europa del Este.

8. Ottawa, Canadá: la capital canadiense aparece como una opción más económica que otras ciudades del país. Tiene museos, parques y una buena infraestructura turística.

9. Murcia, España: con clima cálido y menos turismo que otras zonas de la península, Murcia ofrece playas, historia y buena comida. Es ideal para quienes buscan tranquilidad.

10. Phnom Penh, Camboya: la capital camboyana es una puerta de entrada al sudeste asiático. Sus precios bajos y su riqueza cultural la hacen atractiva para mochileros y viajeros curiosos.

¿Qué tener en cuenta para aprovechar las ofertas?