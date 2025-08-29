Quiniela HOY: último sorteo y resultados de Nacional y Provincia del viernes 29 de agosto

Argentina es uno de los países de la región más acostumbrado al juego de azar. De norte a sur, la quiniela es una de las favoritas debido a sus jugosos premios y bajo costo de adquisición.

Todas las provincias sortean este entretenimiento regido por los institutos de loterías de cada jurisdicción.

Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ciertas zonas populosas como la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Entre Ríos y Santa Fe conjuntamente participan con otros sorteos instituidos por la Lotería del vecino país de Uruguay.



Adicionalmente, en CABA se hace también un sorteo de letras designadas al azar a aquellos tickets participantes.



