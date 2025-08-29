Quiniela HOY: último sorteo y resultados de Nacional y Provincia del viernes 29 de agosto
Resultados de hoy viernes 29 de agosto de la Quiniela Nacional y de la Quiniela de la Provincia.
Resultados Quiniela Matutina Nacional
- A la cabeza: 5356 - La caída
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del viernes 29 de agosto de 2025:
|1.
|5356
|11.
|8676
|2.
|1196
|12.
|6793
|3.
|6974
|13.
|0127
|4.
|5743
|14.
|3334
|5.
|2668
|15.
|3614
|6.
|0893
|16.
|0087
|7.
|1642
|17.
|9757
|8.
|4197
|18.
|8539
|9.
|4561
|19.
|4781
|10.
|3115
|20.
|7504
Letras de la Nacional: ECNV
Resultados Quiniela Matutina Provincia
A la cabeza: 5843 - El balcón
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del viernes 29 de agosto de 2025:
|1.
|5843
|11.
|0427
|2.
|7702
|12.
|2669
|3.
|8119
|13.
|2237
|4.
|0843
|14.
|3853
|5.
|2780
|15.
|5721
|6.
|7830
|16.
|5389
|7.
|6614
|17.
|3440
|8.
|9887
|18.
|8345
|9.
|3528
|19.
|9895
|10.
|0560
|20.
|2030
Resultados Quiniela Primera Nacional
A la cabeza: 0421- La cama
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del viernes 29 de agosto de 2025:
|1.
|0421
|11.
|3893
|2.
|2083
|12.
|9685
|3.
|2926
|13.
|9303
|4.
|6140
|14.
|2340
|5.
|4622
|15.
|5296
|6.
|5196
|16.
|9918
|7.
|1795
|17.
|2494
|8.
|1192
|18.
|9750
|9.
|4574
|19.
|6387
|10.
|3426
|20.
|0942
Letras de la Nacional: U J S W
Resultados Quiniela Primera Provincia
A la cabeza: 2690- La misa
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del viernes 29 de agosto de 2025:
|1.
|2690
|11.
|3768
|2.
|5421
|12.
|0246
|3.
|1795
|13.
|3864
|4.
|5697
|14.
|0381
|5.
|3800
|15.
|2641
|6.
|5683
|16.
|4961
|7.
|0434
|17.
|9666
|8.
|9947
|18.
|3067
|9.
|5257
|19.
|6409
|10.
|9097
|20.
|1325
Los premios de la Quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se establecen según el número de aciertos de los apostadores.
En este sentido, las competencias efectúan los llamados tope de banca, determinado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope fijado.
¿En cuántas provincias de Argentina se juega a la Quiniela?
Argentina es uno de los países de la región más acostumbrado al juego de azar. De norte a sur, la quiniela es una de las favoritas debido a sus jugosos premios y bajo costo de adquisición.
Todas las provincias sortean este entretenimiento regido por los institutos de loterías de cada jurisdicción.
Sin embargo, lo que muchos no conocen es que ciertas zonas populosas como la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Entre Ríos y Santa Fe conjuntamente participan con otros sorteos instituidos por la Lotería del vecino país de Uruguay.
Adicionalmente, en CABA se hace también un sorteo de letras designadas al azar a aquellos tickets participantes.
¿Qué es la Quiniela?
Es el juego de azar más popular de la Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores,
En general las jurisdicciones implementan lo que denominan "tope de banca", el tope de banca es fijado por cada jurisdicción y se utiliza para prorratear los pagos cuando el monto de los premios a pagar supera dicho tope.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La apuesta mínima es de $ 4.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si acertás un número de:
- Cuatro cifras = Ganas 3500 veces el valor apostado.
- Tres cifras = Ganas 600 veces el valor apostado.
- Dos cifras = Ganas 70 veces el valor apostado.
- Una cifra = Ganas 7 veces el valor apostado.
¿Cómo es el sorteo de la Quiniela Nacional y de la Provincia?
- El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires-.
- Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
Los sorteos se realizan cuatro veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas)
Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del viernes 29 de agosto.
Aquí podrán ver los resultados de la Quiniela Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.
