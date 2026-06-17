La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 16 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5511 (Palito).

1° 5511 11° 9985 2° 0524 12° 1576 3° 7687 13° 1000 4° 7484 14° 8816 5° 2302 15° 8597 6° 6731 16° 3124 7° 1764 17° 5671 8° 5289 18° 9948 9° 8160 19° 5415 10° 0821 20° 0744

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.