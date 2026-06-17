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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 16 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5511 (Palito).

 1°5511 11°9985 
 0524  12°1576
 3°7687  13°1000 
 7484  14°8816 
 2302  15°8597 
 6°6731  16°3124
 1764  17°5671 
 5289  18°9948 
 8160  19°5415 
 10°0821 20°0744 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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