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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 20 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6842 (Zapatillas).

 1°6842 11°9682 
 3952  12°8186
 3°3670  13°9485 
 7761  14°5218 
 9237  15°0269 
 6°5568  16°9941
 8453  17°2674 
 1860  18°7143 
 6146  19°3253 
 10°4884 20°1606 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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