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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 12 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9638 (Piedras).

 1°9638 11°0674 
 8062  12°9744
 3°9482  13°7275 
 9186  14°8775 
 3763  15°1819 
 6°4467  16°3801
 5591  17°8707 
 4212  18°3891 
 5251  19°1383 
 10°5900 20°9734 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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