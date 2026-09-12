La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 12 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9638 (Piedras).

1° 9638 11° 0674 2° 8062 12° 9744 3° 9482 13° 7275 4° 9186 14° 8775 5° 3763 15° 1819 6° 4467 16° 3801 7° 5591 17° 8707 8° 4212 18° 3891 9° 5251 19° 1383 10° 5900 20° 9734

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.