Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 12 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5249 (La Carne).

1° 5249 11° 7731 2° 8068 12° 7410 3° 8604 13° 5552 4° 4187 14° 8001 5° 1302 15° 2551 6° 2548 16° 7863 7° 9028 17° 8881 8° 1971 18° 7836 9° 1634 19° 2841 10° 8504 20° 7039

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.