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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 12 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5249 (La Carne).

 1°5249 11°7731 
 8068  12°7410
 3°8604  13°5552 
 4187  14°8001 
 1302  15°2551 
 6°2548  16°7863
 9028  17°8881 
 1971  18°7836 
 1634  19°2841 
 10°8504 20°7039 

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La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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