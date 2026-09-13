Una de las interrogantes más comunes en la higiene personal es cuántas veces deben lavarse el cabello para mantenerlo saludable. En el ámbito de la dermatología existen diversos mitos relacionados con el corte y el lavado del cabello.

En este contexto, el estudio “The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions” examinó cuáles son las recomendaciones sobre la limpieza del cabello mediante el uso de shampoo.

¿Con qué frecuencia se recomienda lavar el pelo con champú?

El análisis, publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos, indica que lavar el cabello con shampoo con regularidad resulta beneficioso para la salud corporal .

El estudio recopiló datos epidemiológicos y sobre diversos tratamientos. Se determinó que las personas alcanzaban un estado óptimo de limpieza y beneficios para el pelo en 5 lavados semanales.

Contrario a la creencia popular que sostiene que limpiar el pelo con shampoo en exceso es perjudicial, el estudio revela que el argumento carece de fundamento tanto en el ámbito objetivo como en el subjetivo.

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¿Qué factores exógenos y endógenos provocan la suciedad en el cabello y cuero cabelludo?

El estudio, publicado en National Center for Biotechnology Information, sugiere que la suciedad en el pelo y en el cuero cabelludo pueden tener un origen tanto exógeno como endógeno.

Los factores endógenos pueden asociarse con el exceso de sebo y los procesos exfoliativos de la piel.

A su vez, los factores exógenos se relacionan con los tratamientos del cabello, la contaminación atmosférica, el humo del tabaco y el polen , entre otros.

Cuidado capilar: ¿Cómo tratar el cabello graso y seco?

El cuidado capilar puede depender en gran medida del tipo de cabello. Generalmente, los cabellos grasos y secos requieren distintos métodos de lavado:

Cabello graso : si el cuero cabelludo presenta una tendencia a producir una mayor cantidad de grasa, limpiarlo con mayor frecuencia puede contribuir a reducir el exceso de sebo . Prevenir su acumulación puede también evitar afecciones, como la dermatitis seborreica.

: si el cuero cabelludo presenta una tendencia a producir una mayor cantidad de grasa, limpiarlo con mayor frecuencia puede contribuir a reducir el exceso de sebo Prevenir su acumulación puede también evitar afecciones, como la dermatitis seborreica. Cabello seco o fino: en estos casos, es esencial disminuir la frecuencia de lavado con el objetivo de no eliminar los aceites naturales que protegen y nutren el cabello. Asimismo, es fundamental utilizar un shampoo nutritivo.

¿Qué formas hay de cuidar el cabello?

La clínica Universidad de Navarra proporciona diversas recomendaciones para cuidar el cabello y conservar la salud capilar.

Entre las recomendaciones más significativas se encuentran las siguientes: