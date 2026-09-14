A pesar del transcurso de los años, la manera adecuada de colocar el papel higiénico se ha convertido en un tema recurrente de discusión en los hogares y en las redes sociales. Aunque numerosos individuos consideran que es únicamente una cuestión de costumbre, especialistas en higiene doméstica afirman que se establece una posición más aconsejable.

El sentido en el que se coloca el rollo de papel higiénico no constituye un tema irrelevante. Aunque a lo largo de los años se consideró como una mera elección en cada hogar argentino, existen argumentos relacionados con la higiene y la practicidad que llevan a inclinarse por una de las dos posiciones.

Además, la discusión revela un dato curioso: el diseño original del papel higiénico ya indicaba la forma correcta en que debía ser colocado. A raíz de tal antecedente, la manera de ubicar el rollo dejó de ser únicamente una cuestión de costumbre.

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¿Cuál es la manera adecuada de poner el papel higiénico?

La recomendación más común consiste en colocar el papel higiénico hacia delante, es decir, con la punta del rollo en caída por la parte exterior y visible. Esta disposición refleja la presentación en la patente original del papel higiénico perforado, registrada por Seth Wheeler en 1891, donde el extremo se sitúa orientado hacia el frente.

Aunque una patente no actúa como normativa doméstica, sí demuestra cuál fue el diseño concebido originalmente por su creador.

Ventajas de colocar el papel higiénico hacia delante en baños compartidos

Los expertos mencionan diversas ventajas prácticas:

Se localiza el extremo más rápido.

Se separa con una sola mano con mayor facilidad.

Se minimiza el contacto de los dedos con la pared o el soporte.

El rollo se presenta de manera más ordenada y limpia.

Facilita la reposición al cambiar el rollo.

¿Por qué muchos prefieren colocar el papel higiénico hacia atrás?

Cuando el extremo se adhiere a la pared, numerosas personas deben tocar en mayor medida el rollo para localizar la punta. Esto incrementa el contacto con una superficie que puede acumular humedad, polvo o microorganismos.

No obstante, existe una excepción común: en residencias con mascotas pequeñas o niños, algunas personas optan por colocar el papel de manera inversa para complicar su desenrollado durante el juego.

¿Influye la forma de colocar el papel higiénico en la higiene del baño?

No establece de manera aislada la limpieza del baño, sin embargo, puede afectar el contacto de las manos con el rollo. Menor manipulación implica disminución en las posibilidades de transferir impurezas o bacterias.

Por consiguiente, la sugerencia que se presenta a continuación se vincula más con una mejora en las prácticas de higiene diaria que con una norma imperativa.

La importancia de la correcta colocación del papel higiénico

Para la mayoría de los hogares argentinos, la opción más práctica y recomendada es colocar el papel higiénico hacia delante. Facilita el uso diario, mejora la apariencia del baño y reduce el contacto innecesario con el soporte y la pared.

En caso de contar con niños pequeños o mascotas que suelen jugar con el rollo, se podría considerar la posición hacia atrás como medida preventiva. Fuera de estos casos, la orientación hacia delante continúa siendo la alternativa más aconsejada por razones de comodidad e higiene .

A algunas personas les gusta personalizar el soporte del papel higiénico. Existen diseños que pueden resultar en un toque decorativo y funcional al mismo tiempo, adaptándose a la estética del baño.Además, algunas marcas han lanzado rollos que son más amigables con el medio ambiente. Estos productos son biodegradables y generan menos desechos, promoviendo un uso responsable en los hogares.