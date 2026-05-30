Este viernes, 29 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8503 (San Cono).

1° 8503 11° 0511 2° 9615 12° 1980 3° 5423 13° 6617 4° 8484 14° 4123 5° 8163 15° 0982 6° 7037 16° 4801 7° 5234 17° 1091 8° 9070 18° 2278 9° 6199 19° 3031 10° 9560 20° 0910

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.