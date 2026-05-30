En esta noticia

Este viernes, 29 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8503 (San Cono).

 1°8503 11°0511 
 9615  12°1980
 3°5423  13°6617 
 8484  14°4123 
 8163  15°0982 
 6°7037  16°4801
 5234  17°1091 
 9070  18°2278 
 6199  19°3031 
 10°9560 20°0910 

Te puede interesar

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar cualquier casa

Te puede interesar

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Te puede interesar

Arranca el tren bala más rápido de Sudamérica: tiene tecnología china y es el gran orgullo de un país

Te puede interesar

Lanzan un tren bala submarino que recorrerá a más de 250 km/h y unirá dos ciudades clave en minutos