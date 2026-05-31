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Este sábado, 30 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 4344 (La Cárcel).

 1°4344 11°4724 
 7399  12°6089
 3°1261  13°5535 
 5633  14°5381 
 4084  15°8667 
 6°6975  16°6357
 4492  17°0783 
 2587  18°9409 
 5199  19°6316 
 10°0046 20°4689 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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