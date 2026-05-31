Este sábado, 30 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 4344 (La Cárcel).

1° 4344 11° 4724 2° 7399 12° 6089 3° 1261 13° 5535 4° 5633 14° 5381 5° 4084 15° 8667 6° 6975 16° 6357 7° 4492 17° 0783 8° 2587 18° 9409 9° 5199 19° 6316 10° 0046 20° 4689

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.