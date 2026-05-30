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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 30 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 4458 (Ahogado).

 1°4458 11°4534 
 5155  12°9676
 3°6922  13°1077 
 6996  14°5901 
 4310  15°3710 
 6°9890  16°6269
 6227  17°0003 
 1218  18°9946 
 7154  19°3898 
 10°9106 20°8511 

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