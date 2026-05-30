La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 30 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 4458 (Ahogado).

1° 4458 11° 4534 2° 5155 12° 9676 3° 6922 13° 1077 4° 6996 14° 5901 5° 4310 15° 3710 6° 9890 16° 6269 7° 6227 17° 0003 8° 1218 18° 9946 9° 7154 19° 3898 10° 9106 20° 8511

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.