Durante este martes, 23 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 23 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3524 (Caballo).

1° 3524 11° 6103 2° 6163 12° 5014 3° 6881 13° 7823 4° 1614 14° 6356 5° 4202 15° 4948 6° 3828 16° 0852 7° 7696 17° 7105 8° 3988 18° 2413 9° 4468 19° 1290 10° 2952 20° 1327

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.