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Este jueves, 25 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5461 (Escopeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 25 de junio

 546111° 0831
 2°644912° 6550
 3°967513° 8311
 4°587814° 2993
 5°435915° 3409
 6°589716° 6963
 7°922317° 9327
 8°972518° 9262
 9°278419° 7414
 10°670920° 0558

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¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con una escopeta suele reflejar defensa, poder personal o necesidad de protegerte. Puede indicar que te preparas para enfrentar un conflicto o poner límites con firmeza.

Si la escopeta dispara o te genera miedo, señala tensiones acumuladas, impulsividad o riesgo de reacciones bruscas. Si está descargada o averiada, habla de impotencia, falta de recursos o cautela antes de actuar.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.