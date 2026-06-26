Este jueves, 25 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5461 (Escopeta).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 25 de junio
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|5461
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|0831
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|6550
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|9675
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|2993
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|4359
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|3409
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|5897
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|6963
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|9223
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|9327
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|9725
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|9262
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|2784
|19°
|7414
|10°
|6709
|20°
|0558
¿Qué significa soñar con Escopeta?
Soñar con una escopeta suele reflejar defensa, poder personal o necesidad de protegerte. Puede indicar que te preparas para enfrentar un conflicto o poner límites con firmeza.
Si la escopeta dispara o te genera miedo, señala tensiones acumuladas, impulsividad o riesgo de reacciones bruscas. Si está descargada o averiada, habla de impotencia, falta de recursos o cautela antes de actuar.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.