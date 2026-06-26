Este jueves, 25 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5461 (Escopeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 25 de junio

1° 5461 11° 0831 2° 6449 12° 6550 3° 9675 13° 8311 4° 5878 14° 2993 5° 4359 15° 3409 6° 5897 16° 6963 7° 9223 17° 9327 8° 9725 18° 9262 9° 2784 19° 7414 10° 6709 20° 0558

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con una escopeta suele reflejar defensa, poder personal o necesidad de protegerte. Puede indicar que te preparas para enfrentar un conflicto o poner límites con firmeza.

Si la escopeta dispara o te genera miedo, señala tensiones acumuladas, impulsividad o riesgo de reacciones bruscas. Si está descargada o averiada, habla de impotencia, falta de recursos o cautela antes de actuar.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: