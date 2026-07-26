Para qué sirve el pequeño agujero del cortauñas.

El cortauñas es un accesorio que forma parte de la rutina de higiene de millones de personas. Sin embargo, pocos conocen la utilidad de uno de sus detalles más llamativos: el pequeño orificio ubicado en uno de sus extremos. Aunque suele pasar desapercibido, no está allí por cuestiones estéticas, sino que cumple varias funciones prácticas.

¿Para qué sirve el agujerito del cortauñas?

Su uso principal es facilitar el transporte y el almacenamiento. Gracias a ese orificio, el cortauñas puede sujetarse a un llavero, una cadena o un mosquetón, lo que permite llevarlo siempre a mano durante un viaje o evitar que se extravíe dentro de un bolso, una mochila o un cajón. También resulta útil para colgarlo en un gancho del baño o del dormitorio y mantenerlo organizado.

Pero esa pequeña abertura también puede aprovecharse para otras tareas. Algunas personas la utilizan para doblar alambres o cables finos con mayor precisión. Al introducir el alambre por el orificio y ejercer una leve presión, es posible realizar pequeños dobleces sin necesidad de recurrir a una pinza.

¿Para qué sirve el agujerito del cortauñas? Gemini IA.

Además, existen modelos que incorporan funciones extra en esa misma zona del cortauñas, entre ellas:

Lima de uñas , para suavizar los bordes después del corte.

Mini destornillador , útil para realizar ajustes rápidos en objetos pequeños.

Espátula o herramienta multifunción, que puede servir para abrir envases, despegar etiquetas o realizar tareas sencillas del día a día.

Aunque se trata de un detalle pequeño, el orificio del cortauñas demuestra que un objeto de uso cotidiano puede esconder funciones que muchos usuarios desconocen.

Cómo cuidar un cortauñas para que dure más tiempo

Aunque es una herramienta resistente, el cortauñas requiere un mantenimiento básico para conservar su filo y evitar la acumulación de suciedad. Los especialistas recomiendan limpiarlo después de cada uso con agua y jabón o con alcohol, secarlo por completo para prevenir la oxidación y guardarlo en un lugar seco.

También es importante no utilizarlo para cortar materiales distintos de las uñas, ya que esto puede desgastar las hojas y reducir su precisión. Con estos simples cuidados, el cortauñas puede mantenerse en buen estado durante muchos años.