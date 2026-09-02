Este martes, 1 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6891 (Excusado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 1 de septiembre

1° 6891 11° 3513 2° 9217 12° 0918 3° 2690 13° 7659 4° 0322 14° 4562 5° 4192 15° 6382 6° 8265 16° 9215 7° 8723 17° 1821 8° 2426 18° 2130 9° 2761 19° 0602 10° 2175 20° 2036

¿Qué significa soñar con Excusado?

Soñar con un excusado suele representar la necesidad de soltar cargas emocionales o hábitos que ya no sirven. Un baño limpio y funcional sugiere alivio, depuración y límites sanos en lo personal.

Si el excusado está sucio, tapado o no puedes usarlo, señala bloqueos, vergüenza o dificultades para expresar necesidades. Estar en un baño público puede reflejar vulnerabilidad o miedo al juicio ajeno.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.