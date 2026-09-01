Este lunes, 31 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3039 (Lluvia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 31 de agosto

1° 3039 11° 3004 2° 4490 12° 2098 3° 3868 13° 4103 4° 8111 14° 5817 5° 1508 15° 5383 6° 7368 16° 6881 7° 2657 17° 5618 8° 8671 18° 0503 9° 7078 19° 4146 10° 4083 20° 1668

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación. Indica que algo se purifica y te prepara para un nuevo comienzo.

También puede aludir a fertilidad, crecimiento o la llegada de noticias. Si es muy intensa, podría señalar emociones acumuladas o una tristeza pasajera.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.