Este martes, 1 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7119 (Pescado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 1 de septiembre

1° 7119 11° 5018 2° 0976 12° 3288 3° 8808 13° 0493 4° 5265 14° 1395 5° 8133 15° 0169 6° 1555 16° 9540 7° 5906 17° 7544 8° 1800 18° 1429 9° 9007 19° 3476 10° 8129 20° 7105

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con Pescado suele asociarse con abundancia, oportunidades y fertilidad; si el agua es clara, indica claridad emocional y crecimiento.

Si el Pescado está muerto o el agua es turbia, puede señalar pérdidas o bloqueos; también sugiere atender la intuición y las emociones.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.