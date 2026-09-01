Este martes, 1 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7119 (Pescado).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 1 de septiembre
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|0169
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|1429
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|8129
|20°
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¿Qué significa soñar con Pescado?
Soñar con Pescado suele asociarse con abundancia, oportunidades y fertilidad; si el agua es clara, indica claridad emocional y crecimiento.
Si el Pescado está muerto o el agua es turbia, puede señalar pérdidas o bloqueos; también sugiere atender la intuición y las emociones.
Señales para detectar una posible adicción al juego
La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.
Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.