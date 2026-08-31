Este lunes, 31 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7844 (La Cárcel).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 31 de agosto

1° 7844 11° 6286 2° 6563 12° 1549 3° 7545 13° 2275 4° 7305 14° 8773 5° 3200 15° 4835 6° 1591 16° 9771 7° 4092 17° 8700 8° 4281 18° 6467 9° 1640 19° 6584 10° 3946 20° 6642

¿Qué significa soñar con La Cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.

También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: