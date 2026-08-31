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Este lunes, 31 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7844 (La Cárcel).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 31 de agosto
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|3946
|20°
|6642
¿Qué significa soñar con La Cárcel?
Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.
También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.