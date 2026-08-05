Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1842 (Zapatillas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 5 de agosto

1° 1842 11° 8375 2° 8301 12° 5620 3° 7292 13° 8068 4° 5567 14° 4494 5° 3668 15° 7996 6° 6019 16° 6857 7° 2681 17° 1798 8° 2297 18° 9001 9° 2393 19° 8545 10° 5186 20° 2603

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele representar movimiento, cambios y la disposición para avanzar en tus metas. También alude a la necesidad de comodidad y libertad al tomar decisiones.

El estado de las Zapatillas da pistas: nuevas indican confianza y comienzos; gastadas o sucias señalan cansancio u obstáculos. Su color y ajuste reflejan tu energía y seguridad personal.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: