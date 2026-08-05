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Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1842 (Zapatillas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 5 de agosto

 184211° 8375
 2°830112° 5620
 3°729213° 8068
 4°556714° 4494
 5°366815° 7996
 6°601916° 6857
 7°268117° 1798
 8°229718° 9001
 9°239319° 8545
 10°518620° 2603

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¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele representar movimiento, cambios y la disposición para avanzar en tus metas. También alude a la necesidad de comodidad y libertad al tomar decisiones.

El estado de las Zapatillas da pistas: nuevas indican confianza y comienzos; gastadas o sucias señalan cansancio u obstáculos. Su color y ajuste reflejan tu energía y seguridad personal.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.