Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1842 (Zapatillas).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 5 de agosto
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|1842
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|8375
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|8301
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|8068
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|5567
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|4494
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|3668
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|7996
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|6019
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|6857
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|2681
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|1798
|8°
|2297
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|9001
|9°
|2393
|19°
|8545
|10°
|5186
|20°
|2603
¿Qué significa soñar con Zapatillas?
Soñar con Zapatillas suele representar movimiento, cambios y la disposición para avanzar en tus metas. También alude a la necesidad de comodidad y libertad al tomar decisiones.
El estado de las Zapatillas da pistas: nuevas indican confianza y comienzos; gastadas o sucias señalan cansancio u obstáculos. Su color y ajuste reflejan tu energía y seguridad personal.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.