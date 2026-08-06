Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9437 (El Dentista).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 5 de agosto

1° 9437 11° 0116 2° 2016 12° 7561 3° 3169 13° 6518 4° 6886 14° 8330 5° 9340 15° 7684 6° 8098 16° 2040 7° 1676 17° 7317 8° 5312 18° 3686 9° 8420 19° 2186 10° 4892 20° 9770

¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el miedo al dolor y al juicio. También apunta a la necesidad de atender asuntos pendientes que requieren cuidado.

Si aceptas el tratamiento, indica disposición a enfrentar problemas y sanar; si lo evitas o sientes angustia, sugiere postergar decisiones, sensación de pérdida de control o dificultades para expresarte.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.