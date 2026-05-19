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Este martes, 19 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5442 (Zapatillas).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 19 de mayo
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¿Qué significa soñar con Zapatillas?
Soñar con zapatillas suele representar tu forma de avanzar en la vida: comodidad, protección y disposición para moverte hacia metas. También alude a tu identidad y rutina: ritmo, independencia y estilo personal.
Los detalles cambian el sentido: nuevas señalan inicios y motivación; desgastadas hablan de cansancio o estancamiento; perderlas apunta a inseguridad; atarlas indica orden y enfoque para actuar.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.