Este martes, 19 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5442 (Zapatillas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 19 de mayo

1° 5442 11° 1480 2° 5381 12° 2062 3° 5080 13° 0218 4° 2756 14° 3876 5° 1692 15° 0000 6° 0602 16° 3475 7° 0343 17° 1715 8° 4685 18° 4204 9° 7310 19° 7049 10° 7807 20° 4750

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con zapatillas suele representar tu forma de avanzar en la vida: comodidad, protección y disposición para moverte hacia metas. También alude a tu identidad y rutina: ritmo, independencia y estilo personal.

Los detalles cambian el sentido: nuevas señalan inicios y motivación; desgastadas hablan de cansancio o estancamiento; perderlas apunta a inseguridad; atarlas indica orden y enfoque para actuar.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: