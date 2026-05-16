Este viernes, 15 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1940 (El Cura). Soñar con un cura suele simbolizar búsqueda de guía moral y necesidad de consejo espiritual. También puede reflejar reflexión sobre valores, fe o propósito. En otros casos señala culpa o deseo de perdón, invitando a reconciliarte con tus actos. Según el contexto, puede advertir de juicios propios o ajenos. Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: