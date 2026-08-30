Este sábado, 29 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8089 (La Rata).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 29 de agosto

1° 8089 11° 0436 2° 9901 12° 3243 3° 4693 13° 2549 4° 3744 14° 6162 5° 3330 15° 3304 6° 8301 16° 9262 7° 6212 17° 4450 8° 1381 18° 0937 9° 2594 19° 1155 10° 6849 20° 6008

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar astucia, supervivencia y alerta. Puede indicar que necesitas adaptarte rápido o proteger tus recursos.

También puede reflejar desconfianza, chismes o algo que te incomoda en tu entorno. Si La Rata está sana, anuncia ingenio; si está sucia o agresiva, sugiere limpiar ciclos y poner límites.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.