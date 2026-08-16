Este sábado, 15 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7949 (La Carne).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 15 de agosto

1° 7949 11° 4069 2° 9669 12° 3210 3° 5483 13° 3607 4° 4849 14° 5706 5° 2080 15° 6365 6° 1747 16° 4905 7° 3905 17° 7450 8° 8803 18° 7538 9° 9720 19° 2169 10° 4937 20° 7016

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne suele simbolizar deseos y necesidades básicas, como el hambre emocional o la búsqueda de placer y satisfacción.

También puede advertir sobre excesos o culpas, invitando a equilibrar los impulsos con la razón y a cuidar la salud o los recursos.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.