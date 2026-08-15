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Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5118 (Sangre).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 14 de agosto

 511811° 3358
 2°011612° 5434
 3°671313° 1097
 4°190614° 6236
 5°038115° 8158
 6°451616° 9994
 7°808417° 0105
 8°378618° 1190
 9°263819° 2607
 10°762820° 3786

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¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con sangre suele representar energía vital, pasión y cambios profundos. También puede aludir a renovación tras una pérdida.

Si la sangre es tuya, sugiere desgaste o heridas emocionales; si es ajena, culpa o conflicto. El contexto y la cantidad marcan si es advertencia o fortaleza.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.