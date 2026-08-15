Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5118 (Sangre).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 14 de agosto

1° 5118 11° 3358 2° 0116 12° 5434 3° 6713 13° 1097 4° 1906 14° 6236 5° 0381 15° 8158 6° 4516 16° 9994 7° 8084 17° 0105 8° 3786 18° 1190 9° 2638 19° 2607 10° 7628 20° 3786

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con sangre suele representar energía vital, pasión y cambios profundos. También puede aludir a renovación tras una pérdida.

Si la sangre es tuya, sugiere desgaste o heridas emocionales; si es ajena, culpa o conflicto. El contexto y la cantidad marcan si es advertencia o fortaleza.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: