Un audio recuperado en el celular de uno de los detenidos aportó un dato clave en la causa por el triple crimen de Florencio Varela. La investigación busca determinar si los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron transmitidos en vivo para miembros de una organización narco . Así, el expediente sumó una nueva prueba que refuerza la hipótesis inicial de los fiscales.

El ataque ocurrió en septiembre de 2025 dentro de una vivienda ubicada en el sur del conurbano bonaerense. Las víctimas, de entre 15 y 20 años, fueron torturadas y asesinadas en el marco de una presunta venganza vinculada al narcotráfico . Desde los primeros días de la investigación, las autoridades sospecharon que los agresores habían filmado la secuencia para enviarla a terceros.

El nuevo audio que confirma una antigua teoría

Los peritos forenses encontraron el mensaje de voz de WhatsApp al analizar el teléfono de Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los imputados arrestados en el caso. En la grabación, una voz masculina aún no identificada expresa: “ Sí, vi la película, en acción, en vivo, m’ijo ”.

El archivo fue enviado apenas 48 horas después del triple homicidio y así, los detectives lo vincularon directamente con el crimen.

El hallazgo coincide con la declaración previa de Celeste Magalí González Guerrero, inquilina de la casa donde ocurrieron los hechos y pareja de Villanueva Silva. La mujer había declarado ante la Justicia que la filmación fue enviada por videollamada a dos personas en José C. Paz. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que todavía resta certificar de manera concluyente que la frase aluda al crimen.

De esta forma, el nuevo un audio confirmaría que el triple crimen de Florencio Varela fue transmitido en tiempo real. Con este avance, se podría llegar a más cómplices y desbaratar la red detrás del femicidio.

Las tres jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela. Fuente: Noticias Argentinas Mariano sánchez

Un caso judicial que se mantiene abierto

El expediente tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. La causa ya acumula más de una decena de procesados, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “ Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual y detenido en el penal de Ezeiza.

A partir de esta nueva pista, los investigadores buscan identificar al interlocutor que envió el mensaje y rastrear el recorrido digital de la transmisión. Por su parte, las fuerzas federales mantienen operativos activos para capturar a otros integrantes de la red.

Además, la fiscalía ordenó nuevos peritajes tecnológicos sobre los dispositivos secuestrados en los últimos allanamientos para determinar quiénes observaron el ataque a distancia. De confirmarse la autoría intelectual detrás de la pantalla, la situación procesal de los líderes de la banda quedará aún más comprometida.