Netflix suma películas navideñas para ver en familia durante el fin de semana.

Con diciembre a la vuelta de la esquina, el catálogo de Netflix se llena de luces, nieve y historias de familia. Para este fin de semana, hay tres películas navideñas que conviene tener en la lista, una con perros, otra con música y una animación.

Las tres combinan humor y emoción, y apuntan a ver en casa y en familia. Cada una propone una forma distinta de vivir las fiestas.

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta llegó a la plataforma el 4 de noviembre de 2026 y forma parte de la franquicia sobre el vínculo entre las personas y sus perros. Sigue a la familia Goss en unas fiestas complicadas. Sander (Dennis Quaid), un abuelo distante desde la muerte de su esposa, tiene una relación difícil con su nieta Ello, y Juliana, la madre de la joven, queda en coma inducido tras una emergencia médica.

El basset hound Winstead, con la voz de Thomas Haden Church, narra la historia e intenta reunir a la familia con ayuda de Ruby, una cachorra corgi. La dirige Cathryn Michon y adapta una novela de W. Bruce Cameron.

Las historias combinan humor, emoción y mensajes sobre familia y amistad. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Navidad, loca Navidad

Esta comedia romántica de 2019, dirigida por Leslie Small, dura 93 minutos. Rush Williams (Romany Malco), un popular DJ de radio y padre viudo, es despedido poco antes de Navidad. Él y sus cuatro hijos malcriados deben dejar atrás una vida de lujos y mudarse con la tía Jo (Darlene Love). Sonequa Martin-Green completa el elenco como Roxy, su mejor amiga.

Es una propuesta más ligera. Ni muy romántica ni muy cómica, aunque con el ambiente festivo asegurado.

Aquella Navidad

Esta animación, basada en los libros infantiles de Richard Curtis, transcurre en el pueblo costero de Wellington del Mar, donde una tormenta de nieve altera los planes de todos, incluido Papá Noel. Dirige Simon Otto, en su debut, y las voces son de Brian Cox, Fiona Shaw, Jodie Whittaker y Bill Nighy. Además, incluye una canción original de Ed Sheeran.

Otto explicó que la película muestra una Navidad problemática. “La vida es caótica, las relaciones son complicadas y, a veces, las tradiciones deben reevaluarse”, dijo. Es apta para toda la familia.