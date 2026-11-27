A diferencia de los mitos populares, la pérdida del derecho a heredar en México requiere causas graves comprobadas ante un juez conforme a la ley.

Eduardo Guibert tenía 91 años cuando decidió dejar toda su herencia a un vecino que lo asistía diariamente. El hombre formalizó su voluntad ante un escribano público mientras permanecía internado en un hospital porteño. Sin embargo, tras su fallecimiento en agosto de 2011, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impugnó el documento .

La demanda estatal inició un litigio judicial que se extendió durante más de quince años en los tribunales civiles. En primera instancia, un juzgado declaró nulo el escrito al considerar supuestos antecedentes de deterioro cognitivo del anciano . Por eso, el vecino beneficiario y el escribano interviniente apelaron el fallo ante la instancia superior.

El litigio sobre el testamento y la sucesión: las razones del Gobierno

El 4 de junio de 2011, Guibert convocó al escribano Ernesto Felipe Vales a su habitación tras sufrir una fractura de cadera. Allí, el paciente manifestó su deseo de legar la totalidad de sus bienes a Mauricio Hernán González, un amigo que lo cuidaba. El hombre firmó el documento acostado en su cama y falleció menos de dos meses después.

El Gobierno porteño solicitó la nulidad del acto para reclamar los bienes bajo la figura de herencia vacante . Para sostener su postura, el GCBA señaló problemas de memoria previos y una restricción patrimonial dictada en 2009. Sin embargo, esa limitación judicial había sido revocada formalmente en diciembre de 2010.

Qué dice la ley sobre las herencias y los fundamentos del fallo

La normativa civil establece que toda persona mayor de edad puede disponer libremente de sus bienes si no tiene herederos forzosos. Guibert era viudo y no contaba con hijos ni ascendientes vivos al momento de redactar su última voluntad. Así, la ley facultaba al hombre para designar a un tercero como heredero universal mediante un testamento válido.

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La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil analizó las pruebas médicas y revocó la nulidad . Un certificado psiquiátrico del Hospital Pirovano y una pericia posterior confirmaron que el paciente comprendía sus actos. Además, un estudio caligráfico acreditó que la firma pertenecía al anciano y fue realizada sin ayuda externa.

Todas las pruebas validaron que el hombre optó, en su sano juicio, por legarle sus propiedades al vecino que lo cuidó.

De este modo, el tribunal confirmó el fallo a favor de González el 25 de noviembre de 2026. Los camaristas concluyeron que las dolencias físicas de la internación no anulaban la capacidad mental del testador. Por eso, la Justicia validó que el vecino era el heredero y ordenó que el Gobierno porteño pague las costas del proceso .

El reclamo del vecino que cuidó del hombre de 91 años que le dejó toda su herencia a un vecino vio cómo la Justicia le dio la razón 15 años después. Así, el caso de González dejó un precedente respecto a las sucesiones en un litigio con fallo histórico contra la Ciudad de Buenos Aires.