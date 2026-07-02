El papa León XIV excomulgó a un obispo español por desafiar su autoridad: es la segunda vez que recibe esta sanción

El papa León XIV aplicó la sanción más severa de la Iglesia católica al oficializar la excomunión de un obispo español perteneciente a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esta drástica medida responde a un acto formal de cisma que desafió directamente el mandato del Vaticano en Europa.

Para el obispo español Alfonso de Galarreta, esta declaración representa la segunda vez que recibe la sanción de excomunión en su historial eclesiástico. El dictamen dictado por el Sumo Pontífice marca una ruptura definitiva con los clérigos ultraconservadores tradicionalistas.

Un desafío explícito al mandato pontificio en Suiza

La drástica resolución del Vaticano se oficializó tras consumarse la ordenación ilícita de cuatro nuevos obispos en la localidad de Écône, Suiza. La ceremonia, promovida por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) —organización ultraconservadora cuyos miembros son popularmente conocidos como lefebvrianos—, se llevó a cabo ignorando una advertencia directa y paternal que el sumo pontífice les había remitido formalmente apenas un día antes.

El papa León XIV excomulgó a un obispo español por desafiar su autoridad: es la segunda vez que recibe esta sanción Creative Commons

El centro de este conflicto eclesiástico lo ocupa monseñor Alfonso de Galarreta, un clérigo de origen español cuya historia con las penas máximas de la Iglesia viene de largo. Galarreta ya había incurrido en la excomunión ipso facto en el año 1988 , cuando fue consagrado de forma clandestina por el arzobispo rebelde Marcel Lefebvre bajo el pontificado de Juan Pablo II.

Aquella ruptura histórica pareció encontrar una vía de resolución en 2009, momento en que el papa Benedicto XVI decidió levantarle la sanción en un esfuerzo por restablecer los canales de diálogo y devolver el movimiento a la plena comunión eclesial.

La Doctrina de la Fe declara la invalidez de los sacramentos

No obstante, la reincidencia en la consagración de presbíteros sin el debido mandato papal ha quebrado definitivamente los puentes institucionales, según informó ACI Prensa.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encabezado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, emitió una dura nota ratificando que tanto los obispos consagrantes —Galarreta y el suizo Bernard Fellay— como los cuatro nuevos ordenados han incurrido automáticamente en una pena de excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica.

La Santa Sede decretó además que, debido al estado formal de cisma, los sacramentos de la penitencia y el matrimonio administrados por estos clérigos carecen de total validez jurídica.

Advertencias y repercusiones para la comunidad global

El dictamen del Vaticano no se limita exclusivamente a la cúpula de la Fraternidad, sino que extiende una severa advertencia a la comunidad global de fieles laicos y sacerdotes que integran o asisten a los centros de la FSSPX en más de 60 países.

La Santa Sede subrayó que cualquier persona que decida sumarse conscientemente a las actividades o celebraciones promovidas por este movimiento cismático incurrirá de igual manera y de pleno derecho en la pena de excomunión, instando a toda la comunidad católica a abstenerse de participar en sus liturgias y a mantenerse alineada firmemente con el Romano Pontífice.