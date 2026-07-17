Quién es el candidato a ganar la Copa del Mundo, según las principales casas de apuestas.

Tras la remontada 2 a 1 frente a Inglaterra, el seleccionado argentino liderado por Lionel Messi se prepara para disputar la séptima final de mundo de su historia.

En frente tendrá a España liderado por Lamine Yamal, lo que garantiza un auténtico espectáculo deportivo en el Mundial 2026 de Estados Unidos-Canadá-México.

Ambas selecciones son candidatas a quedarse con el título, sin embargo, muchos se preguntan, ¿quién es el favorito en las principales casas de apuesta? Continuá leyendo si querés saber cuánto paga la victoria, derrota o incluso el empate en la final de la Copa del Mundo.

Quién es el candidato a ganar la Copa del Mundo, según las principales casas de apuestas

Según las principales casas de apuestas el candidato a quedarse con la Copa Mundial 2026 es España . La selección europea es levemente favorita porque su cuota paga menos a diferencia de la albiceleste.

Según las principales casas de apuestas el candidato a quedarse con la Copa Mundial 2026 es España. EFE

Hay dos tipos de apuestas: quién es el campeón (es decir en caso de ir a penales o alargue) y cómo saldrá el partido en los 90 minutos.

En este caso, se relevó quién saldrá campeón sin importar el resultado durante los 90 minutos iniciales.

Las principales casas de apuestas dan:

Betano:

España campeón: 1.65

Argentina campeón: 2.25

Bet365:

España campeón: 1.61

Argentina campeón: 2.30

Codere:

España campeón: 1.66

Argentina campeón: 2.30

Cabe destacar que estos valores son aproximados y se modificarán constantemente hasta el inicio de la final, incluso cambiarán una vez que el árbitro de el pitido inicial.

En el caso de esta nota lo importante es saber cuál es la tendencia inicial ante la final de la Copa del Mundo 2026.

Cómo fue el favoritismo en Inglaterra-Argentina

Un dato curioso es que las principales casas de apuestas también dieron como favorita a Inglaterra frente a la Argentina por las semifinales y el partido finalizó a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

No obstante, estos números no significan nada y una vez que comience el partido cualquiera de los resultados es posible.

Cabe destacar que apostar excesivamente puede ser perjudicial para salud y siempre se debe jugar con responsabilidad.