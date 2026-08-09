El placard es uno de los lugares del hogar donde puede acumularse humedad, especialmente cuando permanece cerrado durante muchas horas y no cuenta con una buena ventilación. Esto puede generar malos olores y favorecer la aparición de moho en las paredes, la ropa y otros objetos.

Frente a este problema, existe un sencillo truco casero que consiste en colocar una tiza dentro del placard. Aunque puede parecer un método poco habitual, este elemento puede ayudar a absorber parte de la humedad presente en el ambiente.

Para qué sirve colocar una tiza dentro del placard

La tiza está compuesta principalmente por carbonato de calcio y tiene capacidad para absorber cierta cantidad de humedad. Por este motivo, puede utilizarse como una alternativa casera para ayudar a mantener más seco el interior de un placard.

Para utilizarla, simplemente hay que colocar varias tizas dentro de una pequeña bolsa de tela, un recipiente abierto o directamente en un lugar del placard donde no entren en contacto con la ropa.

Es importante evitar envolverlas en materiales que impidan el contacto con el aire, ya que necesitan estar expuestas al ambiente para poder absorber humedad.

Colocar una tiza dentro del placard. Unsplash.

¿Qué problema ayuda a evitar?

El principal objetivo de este truco es reducir la humedad acumulada dentro del placard. Un ambiente demasiado húmedo puede provocar olor a encierro y contribuir a la aparición de hongos y moho.

La humedad también puede afectar las prendas que permanecen guardadas durante mucho tiempo, especialmente aquellas fabricadas con materiales que retienen fácilmente los olores.

Por eso, colocar tiza dentro del placard puede ser un recurso sencillo para complementar otras medidas, como ventilar periódicamente el espacio, evitar guardar ropa húmeda y no sobrecargar los estantes.

Colocar una tiza dentro del placard. Unsplash.

Cada cuánto hay que cambiar la tiza

La tiza debe reemplazarse cuando se encuentre húmeda, blanda o visiblemente deteriorada. El tiempo puede variar según el nivel de humedad del ambiente y el tamaño del placard.

Si el espacio presenta humedad constante, este método por sí solo puede no ser suficiente. En esos casos, es recomendable identificar el origen del problema, mejorar la ventilación y recurrir a productos específicos para controlar la humedad.

Otros trucos para evitar la humedad en el placard

Además de colocar tiza, existen algunas medidas simples que pueden ayudar a mantener el placard seco:

Ventilar el placard con frecuencia.

No guardar ropa húmeda.

Evitar que las prendas queden demasiado apretadas.

Separar el mueble de paredes que presenten signos de humedad, cuando sea posible.

Utilizar productos absorbentes de humedad si el problema es persistente.

Revisar paredes y techos ante la aparición de manchas o moho.