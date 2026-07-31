Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Amazon Prime ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

5_ Moonfall La humanidad afronta el riesgo de desaparecer cuando una fuerza misteriosa saca a la Luna de su órbita y la encamina hacia la Tierra. Un grupo de astronautas emprende una misión para impedir el fin del mundo.

Las películas más vistas de Amazon Prime.