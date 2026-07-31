Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.
Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Amazon Prime ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.
5_ Moonfall
La humanidad afronta el riesgo de desaparecer cuando una fuerza misteriosa saca a la Luna de su órbita y la encamina hacia la Tierra. Un grupo de astronautas emprende una misión para impedir el fin del mundo.
8_ Guerra Mundial Z
Cuando una horda de zombis comienza a arrasar el planeta, Gerry Lane, un experimentado investigador de la ONU, emprende una misión contrarreloj para evitar el colapso de la civilización. La devastación que padece la humanidad lo impulsa a recorrer el mundo en busca de una forma de detener esa temible plaga.