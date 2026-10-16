Captura de video tomada de la cuenta en X @Tesla de la empresa Tesla en la que se ve la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster.

Tesla volvió a poner el foco en el futuro del transporte con una nueva versión del Roadster, un vehículo deportivo que incorpora propulsores de aire para realizar breves elevaciones sobre el suelo.

La presentación estuvo a cargo de Elon Musk en una instalación de pruebas de SpaceX en Texas y despertó, una vez más, el debate sobre las limitaciones de la tecnología.

Aunque el empresario aseguro que el modelo podrá volver, especialistas en aviación advirtieron que las demostraciones se parecen más a pequeños saltos que a un vuelo convencional.

El proyecto todavía debe superar desafíos técnicos antes de convertirse en una alternativa de transporte disponible para el público.

Cómo funciona el prototipo de Tesla que puede elevarse del suelo

La principal novedad está en la incorporación de un sistema de propulsión inspirado en la tecnología aeroespacial de SpaceX.

Según los detalles difundidos durante la presentación, la versión más avanzada cuenta con 10 propulsores de gas frío conectados a tanques de aire comprimido, que permiten generar empuje para levantar el vehículo y modificar su posición durante una maniobra.

El sistema no funciona como el de un avión convencional ni como el de un helicóptero. En lugar de depender de alas o rotores para mantenerse en el aire, utiliza la expulsión de gas para producir una fuerza que impulsa el vehículo brevemente hacia arriba .

Durante la demostración, el automóvil realizo maniobras acrobáticas y se elevó. Sin embargo, las imágenes no bastan para demostrar que pueda sostener un vuelo prolongado o desplazarse por el aire como un medio de transporte convencional.

La propuesta combina la plataforma de un deportivo eléctrico con recursos de ingeniería desarrollados para aplicaciones espaciales. Su funcionamiento definitivo, no obstante, deberá evaluarse en condiciones de prueba más amplias.

Tesla presentó una nueva versión del Roadster con 10 propulsores de aire comprimido capaces de elevarlo brevemente del suelo Shutterstock

Qué se sabe del nuevo Tesla Roadster y sus características

El vehículo presentado corresponde a una nueva evolución del Roadster, el deportivo eléctrico que Tesla había anunciado años atrás y cuya llegada al mercado sufrió varios retrasos.

La compañía mantiene en su sitio oficial del Roadster información sobre el modelo y sus prestaciones previstas, aunque las capacidades de vuelo mostradas en la presentación deben distinguirse de las especificaciones que puedan verificarse en una unidad comercial.

La nueva propuesta contempla distintas configuraciones, desde una versión orientada al uso en carretera hasta variantes con sistemas de propulsión adicionales.

La versión denominada Rocket es la que incorpora los 10 propulsores y está concebida para realizar maniobras aéreas. Según la información difundida tras el evento, esa configuración tendría una sola plaza, debido al espacio que ocupa el equipamiento.

El proyecto también apunta a cifras de aceleración propias de un superdeportivo. Durante la presentación, Elon Musk sostuvo que el vehículo podría alcanzar las 60 millas por hora —unos 97 kilómetros por hora— en menos de un segundo en determinadas configuraciones. Se trata de una prestación anunciada por la compañía, todavía pendiente de comprobarse en condiciones independientes y con un modelo de producción.

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Cuándo comenzaría la producción y cuánto costaría

El empresario señaló que Tesla prevé iniciar la producción del nuevo Roadster en 2028.

En cuanto al precio, las distintas configuraciones tendrían condiciones de reserva diferentes. La información difundida tras el evento menciona depósitos de US$ 50.000 para la versión Performance y de US$ 250.000 para la Thrust, mientras que la Rocket se ofrecería mediante invitación .

Esos importes corresponden a reservas y no deben confundirse con el precio final del vehículo.

Tesla todavía debe aclarar qué características estarán disponibles en los modelos que lleguen a los clientes y cuáles quedarán reservadas para las variantes experimentales.

Qué obstáculos enfrenta el auto volador de Tesla

El principal desafío es demostrar que el sistema puede funcionar de manera segura y repetible, más allá de una exhibición controlada. Elevar un vehículo durante unos instantes no equivale a desarrollar una aeronave capaz de sostener el vuelo, transportar pasajeros y responder ante fallas técnicas.

También existen exigencias regulatorias. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) establece requisitos de certificación de aeronaves, aeronavegabilidad y operación para los vehículos que entran en la categoría de aeronaves de sustentación propulsada. Sus normas para estas tecnologías pueden consultarse en la guía oficial de certificación de la FAA.

Por eso, el anuncio de Tesla debe interpretarse como un avance experimental y no como la confirmación de que los autos voladores estarán disponibles para circular libremente.