Qué significa la señal de tránsito de una Y de color negro sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Canva

Las señales de tránsito preventivas tienen la función de alertar a los conductores sobre situaciones que encontrarán más adelante en el camino.

Aunque muchas son conocidas, existen algunas que suelen generar dudas, especialmente aquellas que utilizan símbolos en lugar de palabras.

Una de ellas es la señal con una Y negra sobre un fondo amarillo, un cartel que forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme contemplado por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y que advierte sobre la proximidad de una encrucijada donde la circulación puede volverse más compleja.

Qué significa la señal de una Y negra sobre fondo amarillo

La señal indica la presencia de una encrucijada o bifurcación, es decir, un punto donde una vía se une o se divide con otra, generando una intersección que requiere mayor atención por parte del conductor.

Qué significa la señal de tránsito de una Y de color negro sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Canva

Al pertenecer al grupo de las señales preventivas, su objetivo no es imponer una obligación ni prohibir una maniobra, sino advertir que más adelante habrá un cambio en la configuración del camino que puede requerir disminuir la velocidad o ceder el paso, según la señalización existente.

Este tipo de carteles suele instalarse tanto en rutas como en caminos rurales o calles donde las intersecciones no siempre cuentan con semáforos o controles automáticos.

Qué se debe hacer cuando aparece esta señal

Al observar una señal de encrucijada, lo más importante es anticipar la maniobra y prepararse para compartir el espacio con otros vehículos que pueden incorporarse desde distintos sentidos.

Reducir la velocidad permite aumentar el tiempo de reacción y atravesar la intersección de forma mucho más segura .

Las principales recomendaciones son:

Disminuir la velocidad antes de llegar al cruce.

Observar ambos lados de la vía.

Estar atento a otros vehículos, motocicletas y peatones.

Evitar adelantamientos cerca de la intersección.

Respetar la prioridad de paso cuando corresponda.

Continuar con precaución hasta superar la encrucijada.

La señal de encrucijada pertenece al grupo de “preventivas”

En Argentina, las señales de tránsito se organizan según la función que cumplen para facilitar su interpretación por parte de los conductores.

Qué significa la señal de tránsito de una Y de color negro sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Canva

Las señales preventivas utilizan el color amarillo porque buscan advertir sobre posibles riesgos o cambios en las condiciones de circulación que aparecerán más adelante.

A diferencia de las señales reglamentarias, que establecen prohibiciones u obligaciones, las preventivas brindan tiempo para que el conductor adapte su conducción y tome decisiones más seguras.

Por qué es importante conocer esta señal

Las encrucijadas representan uno de los puntos donde más siniestros viales pueden producirse , especialmente cuando los conductores llegan a la intersección sin disminuir la velocidad o sin observar correctamente el tránsito que se aproxima.

Interpretar correctamente la señal de la Y negra sobre fondo amarillo permite anticipar estos escenarios, reducir el riesgo de choques laterales y mejorar la seguridad tanto en rutas como en calles urbanas y caminos secundarios.

Por eso, cada vez que aparezca este cartel, conviene disminuir la marcha, prestar atención al entorno y prepararse para atravesar la intersección con la máxima precaución.