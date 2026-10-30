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Bitcoin, la mayor criptomoneda por capitalización de mercado, se derrumba este viernes 5% tras un multimillonario hackeo a Binance, la exchange más grande del mundo. Así, opera en torno a los u$s 76.000, en su nivel más bajo desde septiembre.

Binance sufrió un hackeo informático en el que le robaron u$s 6.300 millones. Se trata del mayor incidente en la historia de la industria cripto y plantea dudas sobre la ciberseguridad de las empresas del sector.

La compañía sostuvo que absorberá el costo del accidente con su fondo de reserva SAFU y con fondos propios, y que no encontró evidencia de filtración de claves privadas de billeteras.

“Nuestra investigación inicial sugirió que el incidente de seguridad pudo haber involucrado una laptop comprometida; sin embargo, nuestra investigación posterior ha descubierto puntos adicionales de vulneración”, informó en un comunicado.

“Se trató de un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible, en coordinación con las fuerzas del orden, para resolverlo. Seguimos encaminados para cumplir con el plazo estimado de reanudar el servicio de retiros en 45 horas”, agregaron.

Binance informó que ya reservó más de u$s 6340 millones de fondos de la compañía para cubrir las pérdidas.

El impacto en el mercado

El hackeo derrumbó la cotización de los activos virtuales. Ethereum también sintió el impacto: la cotización de Ether cae 4% y opera a u$s 2200.

Binance Coin, por su parte, se derrumba 6,5% y se negocia a u$s 698.

Solana tampoco sale indemne: cae 6% en las últimas 24 horas y opera a u$s 94.