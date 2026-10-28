Las señales de tránsito preventivas cumplen una función central para garantizar la seguridad de los conductores, al anticipar cambios en las condiciones de circulación que pueden representar un riesgo.

Una de ellas es la señal de fondo amarillo con una flecha negra en forma de zigzag, ¿qué significa y por qué es importante prestarle atención?

Qué significa la señal de una flecha negra en zigzag sobre un fondo amarillo

El Anexo L del Decreto Reglamentario 779/1995 establece que la señal P.8, que posee una flecha negra en forma de zigzag sobre un fondo amarillo, se utiliza para advertir la proximidad de tres o más curvas sucesivas en el camino.

Su diseño consiste en una placa amarilla, con forma de rombo y borde negro, que lleva una flecha negra con un trazado sinuoso . Se trata de una señal preventiva que anticipa las características del camino antes de llegar al tramo señalado.

La normativa indica que debe colocarse antes del comienzo de la variación de la vía. Además, contempla la colocación de una señal de fin de prevención al terminar el tramo de riesgo.

Señal de tránsito Imagen ilustrativa (Gemini)

Qué precauciones hay que tomar al ver esta señal

Al encontrar la señal P.8, es recomendable reducir la velocidad de manera progresiva, mantener el control del vehículo y prestar atención al trazado de la ruta.

También es importante evitar maniobras bruscas y adelantamientos que puedan resultar peligrosos, especialmente cuando la visibilidad es limitada o no se puede comprobar que la maniobra sea segura.

La señal no fija por sí misma una velocidad máxima específica. Los conductores deben respetar los límites que correspondan a la vía y las demás indicaciones de tránsito.

Qué diferencia hay entre la señal de camino sinuoso y la de curva

Aunque ambas pertenecen al grupo de señales preventivas, no indican exactamente lo mismo.

La señal P.7 advierte sobre la proximidad de una curva en la dirección indicada por la flecha. También contempla variantes para señalar una curva pronunciada, una curva y contracurva o un tramo con dos curvas pronunciadas en sentidos contrarios, conocido como curva en “S”.

En cambio, la señal P.8 anuncia un tramo con tres o más curvas sucesivas. Por eso, su presencia permite anticipar que el conductor deberá atravesar una sucesión de curvas y no solamente un cambio puntual en la dirección del camino.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre las señales preventivas

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece, en su artículo 22, que las vías públicas deben señalizarse y demarcarse conforme al sistema uniforme reglamentado.