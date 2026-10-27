La señal S-51b indica que el carril está reservado para vehículos de alta ocupación, según las condiciones establecidas para cada vía.

En las entradas a las grandes ciudades, los atascos forman parte de la rutina de miles de conductores. Para mejorar la circulación y favorecer el transporte compartido, algunas carreteras cuentan con carriles reservados que no pueden utilizar todos los vehículos.

Aunque a simple vista pueden parecer un carril más, su uso está sujeto a condiciones específicas. El número de personas que viajan en el coche, el tipo de vehículo y las indicaciones de los paneles pueden determinar quién tiene permitido circular por ellos.

En España, estos espacios se conocen como carriles para vehículos de alta ocupación o carriles VAO. Identificar su señalización y conocer las normas de cada vía es clave antes de incorporarse.

Qué significa la señal de tráfico con un rombo blanco sobre fondo azul

Una señal con un rombo blanco sobre fondo azul puede indicar que un carril está reservado para vehículos de alta ocupación, conocidos como VAO. Estos espacios buscan favorecer el transporte de más personas en menos vehículos y facilitar la circulación en vías con tráfico intenso.

Sin embargo, no todos los conductores pueden utilizarlos en cualquier momento. El número de ocupantes, los vehículos autorizados y los horarios dependen de las condiciones establecidas para cada carril.

Además, conviene prestar atención al resto de las indicaciones: el catálogo oficial también recoge la señal S-51b, que muestra un vehículo y el número mínimo de personas exigido, como “2+”.

El número "2+" señala que deben viajar al menos dos personas en el vehículo, incluido el conductor. DGT / ChatGPT

Qué es un carril VAO y para qué sirve

Las siglas VAO significan vehículos de alta ocupación. Los carriles reservados para estos vehículos están destinados a dar prioridad a quienes comparten coche y, cuando así se indique, al transporte público y a otros vehículos autorizados.

Su objetivo es reducir la cantidad de vehículos que circulan por la carretera y mejorar la fluidez del tráfico, especialmente en los accesos a las grandes ciudades. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), también pueden contribuir a disminuir la congestión y los tiempos de espera.

Estos carriles pueden contar con horarios o sentidos de circulación específicos. Por eso, antes de acceder, el conductor debe comprobar tanto las señales fijas como los paneles luminosos de la vía.

Cuántas personas deben viajar en el coche para usar el carril VAO

En los carriles gestionados por la DGT bajo la regulación de 2026, la ocupación mínima general es de dos personas por vehículo, incluido el conductor. Es decir, un turismo con quien conduce y un acompañante puede cumplir ese requisito.

No obstante, el conductor debe consultar siempre la señalización concreta. La señal S-51b indica el número de personas a partir del cual se considera que un vehículo tiene alta ocupación, según determine la autoridad responsable de la vía.

La ocupación tampoco es el único requisito: el tipo de vehículo y las condiciones indicadas en los paneles determinan si se puede utilizar el carril.

Los carriles BUS-VAO dan prioridad al transporte público y a los vehículos autorizados con varios ocupantes. Shutterstock

Qué vehículos pueden circular por un carril VAO

Según la información de la DGT, entre los vehículos que pueden estar autorizados para usar un carril BUS-VAO figuran:

Autobuses.

Turismos con más de un ocupante.

Motocicletas.

Taxis.

Vehículos con la señal V-15 para personas con movilidad reducida.

También pueden estar exentos de las restricciones los vehículos de bomberos, policía, protección civil, servicios sanitarios y equipos de mantenimiento. Las condiciones concretas deben comprobarse en la señalización de la vía.

En cambio, la DGT incluye entre los vehículos no autorizados los turismos con remolque, ciclomotores, bicicletas y vehículos de tracción animal. La regulación de 2026 también prohíbe la circulación de camiones por estos carriles.

¿Puede circular un coche con etiqueta ambiental si solo viaja el conductor?

Depende de lo que indiquen los paneles y de las condiciones de la vía. La DGT señala que los vehículos con distintivo ambiental CERO, ECO, B o C pueden acceder cuando así se informe mediante el equipamiento de la carretera y según la gestión del tráfico correspondiente.

Por tanto, llevar una etiqueta ambiental no autoriza por sí solo a utilizar siempre un carril VAO con un único ocupante. Antes de entrar, es necesario comprobar si el carril está activo y qué vehículos tienen permitido circular en ese momento.