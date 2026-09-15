No es contramano | Qué significa la señal de tránsito con una línea negra en un círculo rojo y por qué es importante.

Las señales de tránsito en las rutas argentinas son claves para que los conductores puedan anticiparse a lo que se viene en el camino.

En este contexto, la señal conformada por una línea negra en un círculo rojo suele ser confundida con la de contramano.

En realidad, esta señalización identificada como la R.25 advierte sobre la presencia de un puesto de control donde el conductor debe detener el vehículo de forma obligatoria.

¿Qué significa esta señal y por qué es importante?

El Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina identifica la señal como la R.25 con la leyenda “Puesto de control”.

El diseño está conformado por un círculo blanco, una orla roja y un rectángulo negro en horizontal que muchos conductores confunden con la de contramano.

El cartel comunica al conductor la obligación de detenerse ante un posible control. La reacción adecuada será reducir progresivamente la velocidad y prepararse ante una posible detención total del vehículo.

El control puede ser por diversos motivos, entre ellos policiales, aduaneros, fitosanitarios, control de documentos, entre otros.

No es contramano | Qué significa la señal de tránsito con una línea negra en un círculo rojo y por qué es importante. ChatGPT | Audiencias

¿Cómo reaccionar cuando aparece la señal R.25?

Cuando se circula por rutas, autopistas o avenidas y se visualiza este cartel, no se debe detener de forma completa el vehículo, ya que podría interrumpir la circulación del vehículo.

Se debe reducir periódicamente la velocidad para que, ante la posible presencia de los agentes de seguridad, sea más simple detener completamente el auto.

¿Cómo diferenciar la señal R.25 de la señal de contramano?

Es clave conocer la diferencia entre esta señal y la de contramano, ya que pueden llegar a confundirse por el uso del rojo y la barra horizontal.

La señal R.25 que anticipa un control tiene el fondo blanco, el borde rojo y el rectángulo horizontal negro. La de contramano presenta una composición inversa, ya que tiene el gondo rojo y el rectángulo horizontal blanco.

¿Dónde puede aparecer la señal R.25 en Argentina?

La señal puede aparecer en rutas y accesos donde hay un punto habilitado para controlar la circulación, documentación, cargas, entre otros.

Su ubicación previa al puesto permite que los conductores anticipen maniobras y es sumamente importante en rutas donde se circula a altas velocidades.