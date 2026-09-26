A partir del cierre, las autoridades definieron un Plan de Manejo de Tránsito para facilitar la circulación local.

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A finales de julio este año, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) cerró de forma parcial y a largo plazo la calzada norte de la avenida de las Américas, entre la carrera 79CBIS y la avenida Agoberto Mejía. La noticia genera dolor de cabeza y complicaciones en los conductores que atraviesan esa zona con normalidad, ya que representa un cambio en su recorrido y, por lo tanto, mayor tiempo en el carro.

El motivo del cierre tiene que ver con una nueva obra de Bogotá: la construcción de una rampa de acceso al puente y la renovación de redes secas y húmedas.

¿Hasta cuándo permanecerá cerrada la avenida de las Américas?

El cierre de la avenida empezó a regir el pasado miércoles 29 de julio a las 00 y durará nueve meses aproximadamente. Por lo tanto, si las condiciones se mantienen igual durante todo este período, las obras concluirán para finales de abril de 2027.

El acceso está restringido durante las 24 horas del día.

Cierre de avenida de las Américas: desvíos para facilitar la circulación en Bogotá

La SDM lleva a cabo un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contempla diversos desvíos y cambios en la circulación:

La circulación en sentido oriente - occidente por la avenida de las América se mantiene, pero por dos carriles habilitados sobre la calzada norte.

El paradero de transporte público ubicado entre las Carreras 79C y 79B se trasladó 60 metros al oriente de su locación actual.

¿El cierre afecta a los peatones y ciclistas?

El cierre de avenida de las Américas no afecta ni a los peatones ni a los ciclistas, estos grupos pueden transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.