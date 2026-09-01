La importancia de conocer esta señal de tránsito preventiva.

Existen señales de tránsito que pueden pasar inadvertidas para muchos conductores, aunque reconocerlas a tiempo resulta fundamental para evitar maniobras riesgosas en la vía pública .

Una de ellas es la que presenta una T negra sobre un fondo amarillo, utilizada para advertir sobre determinadas intersecciones y cambios en el recorrido.

Conocer su significado permite anticiparse a la situación, disminuir la velocidad, prestar atención al tránsito y prepararse para continuar por la calle, avenida o ruta que se encuentra atravesando.

Señal con una T negra: qué significa y qué está advirtiendo

La figura de una T negra sobre un fondo amarillo representa una intersección en la que la vía por la que circula el conductor no continúa de frente.

Esto significa que la calle desemboca en otra vía y el recorrido deberá continuar hacia uno de los lados, dependiendo de la configuración de la intersección y de la señalización disponible.

El fondo amarillo cumple una función de advertencia, por lo que la señal no debe interpretarse como una indicación para detenerse automáticamente, sino como un aviso para anticipar una situación que requerirá mayor atención.

Qué debe hacer el conductor cuando encuentra esta señal

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Al observar la señal, lo más importante es anticiparse al final de la calle.

El conductor debería reducir progresivamente la velocidad y observar si existen semáforos, señales de prioridad, carteles de dirección, sendas peatonales o vehículos que circulan por la vía transversal.

También es importante evitar realizar maniobras repentinas. Si la calle termina, el conductor deberá incorporarse a la vía que cruza respetando las normas de prioridad de paso.

La señal funciona precisamente para que la persona al volante tenga tiempo suficiente para prepararse.

Por qué es importante reconocer la T antes de llegar a la intersección

No identificar esta señal puede provocar que un conductor llegue al final de la calle sin saber que el camino no continúa de frente.

Esto puede resultar peligroso cuando se circula a una velocidad elevada, durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Al mismo tiempo, en una intersección pueden aparecer peatones, bicicletas y vehículos que circulan por la avenida o ruta transversal.

Por eso, reconocer la advertencia permite reducir el riesgo de frenadas bruscas, giros inesperados y choques .

Cómo actuar ante la señal de tránsito

Cuando aparece una T negra sobre fondo amarillo, lo recomendable es:

Reducir la velocidad de manera progresiva.

Observar qué tipo de vía cruza delante.

Buscar semáforos, señales de PARE o Ceda el Paso.

Revisar la presencia de peatones, bicicletas y otros vehículos .

Utilizar la luz de giro antes de realizar una maniobra.

Respetar las reglas de prioridad de paso.

Evitar frenar o girar de manera repentina.

La clave es entender que se trata de una advertencia anticipada y no de una orden automática de detenerse.

Conocer el significado de esta señal permite llegar a la intersección con mayor previsibilidad y tomar la decisión correcta antes de que la calle termine.